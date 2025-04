Panorama.it - Il dollaro americano perde appeal

Questi primi tre mesi dell’anno sono stati fra i peggiori della storia per la valuta a stelle e strisce (-6% per iltrade weighted, -7% nei confronti della nostra moneta, -11% nei confronti della valuta più forte quest’anno, la corona svedese) che, anche in giornate di forte risk off come quelle dell’ultima settimana, ha perso terreno, contrariamente a quanto succede di solito (il USD è tipicamente una delle valute “rifugio”). In Banca Patrimoni Sella lo abbiamo notato e così crediamo se ne siano accorti molti altri operatori di mercato.Cosa è cambiato? Quali elementi nuovi abbiamo sul tavolo?A nostro parere almeno quattro e nel numero odierno della nostra rubrica “Spunti di Mercato” ve ne parliamo.Il binomio Stati Uniti “garanti di certi valori” a casa propria e nel mondo e al contempo / di conseguenza detentori indiscussi della valuta di riserva mondiale rischia di venire meno.