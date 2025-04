Musica in lutto addio a un vero mito

Musica, l’artista ha portato alla ribalta un’Africa innovativa e moderna. La famiglia ha confermato che il musicista era malato da tempo. Anche il ministro della Cultura del Mali, Mamou Daffé, e il manager del duo, Yannick Tardy, hanno confermato la notizia, sottolineando l’importanza del musicista per la cultura del Mali. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Ilaria Sula, indagata la madre di Mark Samson: “Non la voleva in casa”Leggi anche: Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.9: dove e quando è successoAmadou Bagayoko è morto, addio al musicista che ha rivoluzionato la Musica africanaAmadou Bagayoko è deceduto in una clinica dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni: “Si sentiva affaticato”, ha dichiarato il manager, “ed è morto più tardi lo stesso giorno”. Tvzap.it - Musica in lutto, addio a un vero mito Leggi su Tvzap.it Si è spento all’età di 70 anni il leggendario chitarrista e cantante del famoso duo. Con la sua, l’artista ha portato alla ribalta un’Africa innovativa e moderna. La famiglia ha confermato che il musicista era malato da tempo. Anche il ministro della Cultura del Mali, Mamou Daffé, e il manager del duo, Yannick Tardy, hanno confermato la notizia, sottolineando l’importanza del musicista per la cultura del Mali. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Ilaria Sula, indagata la madre di Mark Samson: “Non la voleva in casa”Leggi anche: Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.9: dove e quando è successoAmadou Bagayoko è morto,al musicista che ha rivoluzionato laafricanaAmadou Bagayoko è deceduto in una clinica dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni: “Si sentiva affaticato”, ha dichiarato il manager, “ed è morto più tardi lo stesso giorno”.

