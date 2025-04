Secoloditalia.it - Schlein, l’ultima giravolta. Dal si al riarmo al mettete dei fiori nei vostri cannoni: Pd in piazza al corteo pacifista di Conte

Dopo lunga e penosa malattia, Ellyscioglie la prognosi suldiprevisto per oggi a Roma: una delegazione del Pd sarà incoi pentastellati. Ma che bella recita a soggetto ci regala ancora una volta la leader più indecisa del panorama politico italiano. La segretaria Pd del “no, ma anche”. Da una parte fa votare il partito che guida nelle aule del Parlamento Europeo per il piano di. Dall’altra manda i suoi a fare la scenettadella manifestazione grillina.Un vero capolavoro di funambolismo ideologico e cerchiobottismo da campo largo: un giorno per il, e quello dopo testimonial per la pace. In sostanza: armi sì, ma solo con l’anima tra i denti e una delegazione dem presente in. Così il Partito democratico riesce a stare ovunque e da nessuna parte: con chi approva il sostegno al, ma anche con chi losta.