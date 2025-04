Due giovani toscani tra gli Alfieri della Repubblica | Niccolò e Francesco eroi della quotidianità Le storie

giovanissimi, toscani, e accomunati da un riconoscimento che premia altruismo, senso civico e spirito di iniziativa: l’attestato d'onore di Alfiere della Repubblica, conferito dal presidente Sergio Mattarella. Niccolò Ricci e Francesco Pratesi sono tra i 29 giovani insigniti del titolo, selezionati tra coloro che nel 2024 si sono distinti nello studio, nello sport, nella cultura, nel volontariato o per gesti esemplari ispirati alla solidarietà. Dietro ai loro nomi si nascondono storie che raccontano la solidarietà, concreta e coraggiosa, capace di fare la differenza. Niccolò Ricci: 15 anni, salva una bidella a scuola con la manovra di Heimlich All’istituto “Zaccagna-Galilei” di Carrara, una mattinata come un’altra ha rischiato di trasformarsi in un momento drammatico. Lanazione.it - Due giovani toscani tra gli Alfieri della Repubblica: Niccolò e Francesco, eroi della quotidianità. Le storie Leggi su Lanazione.it Firenze, 5 aprile 2025 – C’è chi salva una vita con un gesto tanto semplice quanto straordinario e chi, armato di competenze informatiche, rivoluziona il lavoro dei volontari. Entrambi sonossimi,, e accomunati da un riconoscimento che premia altruismo, senso civico e spirito di iniziativa: l’attestato d'onore di Alfiere, conferito dal presidente Sergio Mattarella.Ricci ePratesi sono tra i 29insigniti del titolo, selezionati tra coloro che nel 2024 si sono distinti nello studio, nello sport, nella cultura, nel volontariato o per gesti esemplari ispirati alla solidarietà. Dietro ai loro nomi si nascondonoche raccontano la solidarietà, concreta e coraggiosa, capace di fare la differenza.Ricci: 15 anni, salva una bia scuola con la manovra di Heimlich All’istituto “Zaccagna-Galilei” di Carrara, una mattinata come un’altra ha rischiato di trasformarsi in un momento drammatico.

