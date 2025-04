Dayitalianews.com - Catania, beccato a rubare alcune bottiglie di olio d’oliva. Arrestato

Proprio in questo contesto operativo, una gazzella è intervenuta in un supermercato di Corso Sicilia, nel pieno centro cittadino, dove hanno, un 29enne di origini nordafricane, pregiudicato, per furto, resistenza, e falsa attestazione sulla propria identità.In particolare, gli addetti del supermercato, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno scorto l’uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto tra le corsie, soffermandosi presso gli scaffali che esponevano la merce più costosa.Ad un certo punto, hanno osservato chiaramente che, sceltedi, le nascondevasotto la giacca, per poi dirigersi verso le casse con in mano soltanto una bevanda in lattina. Gli impiegati, dunque, hanno immediatamente allertato il 112 NUE, permettendo il tempestivo arrivo di una pattuglia dei Carabinieri.