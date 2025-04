Sampdoria partenza in segreto da Bogliasco e ritiro anticipato pre Spezia

Sampdoria alla vigilia della sfida delicatissima contro lo Spezia. Il clima è nervoso e la società ha. Leggi su Calciomercato.com Resta alta la tensione attorno allaalla vigilia della sfida delicatissima contro lo. Il clima è nervoso e la società ha.

Sampdoria, partenza in segreto da Bogliasco e ritiro anticipato pre Spezia. Serie B notizie calcio mercato. Sampdoria, in vista del match contro lo Spezia i blucerchiati sarebbero partiti in gran segreto e scortati…. Ne parlano su altre fonti

Sampdoria, partenza in segreto da Bogliasco e ritiro anticipato pre Spezia - Resta alta la tensione attorno alla Sampdoria alla vigilia della sfida delicatissima contro lo Spezia. Il clima è nervoso e la società ha deciso di cambiare le. (calciomercato.com)

Sampdoria, in vista del match contro lo Spezia i blucerchiati sarebbero partiti in gran segreto e scortati dalla Polizia: tutti i dettagli - Sampdoria, ecco i dettagli della partenza per il ritiro anticipato a La Spezia dei blucerchiati in vista del prossimo turno di campionato Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XI ... (informazione.it)

Spezia-Sampdoria, Semplici verso la conferma della difesa a tre: ecco cosa filtra da Bogliasco, le ultime in vista della gara - Spezia-Sampdoria, Semplici non cambia modulo: avanti con la difesa a tre, le ultime in vista del match Manca sempre meno in vista di Spezia-Sampdoria, sfida che andrà in scena questa domenica al Picco ... (sampnews24.com)