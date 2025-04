WWE | Charlotte Flair e Tiffany Stratton un confronto fuori copione a SmackDown

Charlotte Flair e Tiffany Stratton non si sono limitate a fare un semplice promo a SmackDown: sono andate completamente fuori copione. Nell’episodio del 4 aprile di SmackDown, Charlotte Flair e Tiffany Stratton hanno dato vita a un segmento infuocato che ha fatto alzare in piedi il pubblico e ha lasciato i produttori a bocca aperta. Secondo quanto riportato da WrestleVotes, “Charlotte e Tiffany hanno detto ben poco di ciò che era stato scritto per loro. Sono andate parecchio fuori copione.”Charity work?! @MsCharlotteWWE, that was FOUL. #SmackDown pic.twitter.com/9ugkKKyEaM— WWE (@WWE) April 5, 2025 Il segmento doveva servire per costruire il loro incontro a WrestleMania 41, ma le due superstar hanno deciso di prendersi la scena a modo loro, trasformando lo scontro verbale in qualcosa di personale molto rapidamente. Zonawrestling.net - WWE: Charlotte Flair e Tiffany Stratton, un confronto fuori copione a SmackDown Leggi su Zonawrestling.net non si sono limitate a fare un semplice promo a: sono andate completamente. Nell’episodio del 4 aprile dihanno dato vita a un segmento infuocato che ha fatto alzare in piedi il pubblico e ha lasciato i produttori a bocca aperta. Secondo quanto riportato da WrestleVotes, “hanno detto ben poco di ciò che era stato scritto per loro. Sono andate parecchio.”Charity work?! @MsWWE, that was FOUL. #pic.twitter.com/9ugkKKyEaM— WWE (@WWE) April 5, 2025 Il segmento doveva servire per costruire il loro incontro a WrestleMania 41, ma le due superstar hanno deciso di prendersi la scena a modo loro, trasformando lo scontro verbale in qualcosa di personale molto rapidamente.

