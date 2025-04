Soccorritori palestinesi uccisi a bruciapelo a Gaza il video che inchioda Israele | Gli hanno sparato addosso per 5 minuti di fila

Leggi su Open.online

Unriemerso dal buio disembrare l’esercito israeliano a gravi responsabilità rispetto a quanto accaduto nei dintorni di Rafah lo scorso 23 marzo. Domenica scorsa, dopo giorni di ricerche di un team di paramedici escomparsi, l’Onu e la Croce Rossa avevano ritrovato in una fossa comune i corpi di 15 persone. Proprio le persone di cui s’era persa ogni traccia da quando non erano più rientrati da una missione di soccorso nella notte del 23 marzo. «Sono statidalle forze israeliane mentre erano impegnati a cercare di salvare vite», aveva accusato il vice-segretario generale dell’Onu per gli affari umanitari Tom Fletcher.aveva sostenuto in risposta che i suoi soldati avevano ingaggiato lo scontro a fuoco perché il gruppo di«avanzava in maniera sospetta» e e non si era fatto riconoscere come appartenente a una missione di soccorso: «si muovevano senza coordinamento o luci di emergenza».