Drammatica caduta da cavallo: 44enne trasportato d'urgenza a Roma. Le sue condizioni sarebbero purtroppo molto serie. L'incidente si è verificato alla periferia di Pignataro Interamna

Un grave incidente si ènella giornata di ieri a, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 44 anni è rimasto seriamente ferito in seguito a unada.Il fatto è avvenuto in una zona di campagna del comune ciociaro. Ledell’uomo sono apparse immediatamente critiche: sul posto è intervenuto il personale del 118, che, valutata la gravità del quadro clinico, ha richiesto l’intervento di un elicottero per il trasferimento urgente in un ospedale di.Il ferito è stato stabilizzato ein codice rosso. Le suerestano gravi, ma i medici mantengono riservata la prognosi.Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la dinamica del, che potrebbe essere stato causato da un improvviso sbandamento dell’animale.