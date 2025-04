Ilrestodelcarlino.it - Niccolò e Riccardo, chi sono gli Alfieri della Repubblica emiliano-romagnoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 aprile 2025 –due glia cui è stata conferita la nomina dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Tra i 29 attestati d’onore,Bartolacelli, 18 anni di Serramazzoni, eFolli Ruani, 14 anni di Imola, sidistinti per le loro passioni e caparbietà nell’aiutare gli altri e tutti noi. Il primo è stato premiato per aver ideato un programma che facilita per i dislessici la lettura di uno spartito musicale; il secondo per aver trasformato la propria passione per meduse e spugne marine in un impegno civico per la protezione dell’ecosistema del mare. ChiBartolacelli è nato il 30 novembre 2006 ed è residente a Serramazzoni (Modena). Il conferimento dal Capo dello Stato è arrivato “per aver posto la propria abilità informatica a servizio di una preziosa utilità sociale: un programma che facilita per i dislessici la lettura di uno spartito musicale".