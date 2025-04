Internews24.com - Stendardo: «Inter nettamente favorita! Inzaghi riesce a far girare bene…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «a farbene.» Le parole dell’ex difensore sulla lotta ScudettoIn un’vista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex difensore, Guglielmo, ha parlato cosi della lotta Scudetto:«Occasione persa per l’Atalanta? In questo campionato molto difficile c’è una squadrasulle altre ed è l’. La più forte della Serie A perché è la squadra che ha più alternative,bene la rosa, ha pedine d’esperienza, e si è visto anche in tutte le coppe. Napoli? Ha perso tante occasionI»QUOTE PARMA– A tre giorni dall’attesissimo impegno europeo con il Bayern Monaco, l’difa visita al Parma in un’intricata trasferta da cui i nerazzurri vogliono uscire vincitori per mantenere il primato in classifica.