Laverita.info - Dazi, l’impresa italiana scaccia l’isteria. Forum Ambrosetti: «Impatto minimo» Leggi su Laverita.info L’ad Valerio De Molli: «Situazione gestibile». Confindustria Veneto: «L’Ue tratti con gli Usa». Federmeccanica: «Guerra da evitare».

