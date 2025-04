Spazionapoli.it - Manna al Milan, cosa c’è di vero: la reazione del Napoli

Ecco alcuni aggiornamenti sul forte interesse delper il direttore sportivo del: Giovanni. Ildi Antonio Conte è in piena lotta per cercare di vincere il suo quarto scudetto. I partenopei, infatti, hanno solo tre punti di svantaggio dall’Inter capolista di Simone Inzaghi.Anche se questo turno di campionato, almeno sulla carta, è favorevole ai nerazzurri. La ‘Beneamata’ giocherà quest’oggi in trasferta contro il Parma, mentre illunedì sera in casa del Bologna. Tuttavia, oltre alle ‘semplici situazioni di campo’ , il club partenopeo è attento anche per quanto riguarda il futuro di Giovanni, continua l’interesse delper Giovanni: le ultimeSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, ilsta monitorando anche il profilo del dirigente partenopeo per ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo rossonero.