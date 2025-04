Incidente in Puglia morte mamma e figlia incinta | erano Margherita Di Liddo e Rosa Mastrototaro

Incidente ha sconvolto la provincia di Barletta-Andria-Trani nella serata di venerdì. Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale che collega Andria a Bisceglie, all’altezza del territorio di Trani. Due donne, madre e figlia, hanno perso la vita in uno scontro frontale tra una Mazda e una Lancia. Si tratta di Margherita Di Liddo, 32 anni, incinta al settimo mese, e di sua madre, 62 anni, entrambe a bordo della stessa vettura.L’impatto è stato estremamente violento. Le condizioni delle vittime sono apparse subito disperate e i soccorsi, giunti in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso negli ospedali della zona.«È una tragedia che lascia senza parole», ha commentato uno dei soccorritori accorsi sul posto. Thesocialpost.it - Incidente in Puglia, morte mamma e figlia incinta: erano Margherita Di Liddo e Rosa Mastrototaro Leggi su Thesocialpost.it TRANI – Un terribileha sconvolto la provincia di Barletta-Andria-Trani nella serata di venerdì. Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale che collega Andria a Bisceglie, all’altezza del territorio di Trani. Due donne, madre e, hanno perso la vita in uno scontro frontale tra una Mazda e una Lancia. Si tratta diDi, 32 anni,al settimo mese, e di sua madre, 62 anni, entrambe a bordo della stessa vettura.L’impatto è stato estremamente violento. Le condizioni delle vittime sono apparse subito disperate e i soccorsi, giunti in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso negli ospedali della zona.«È una tragedia che lascia senza parole», ha commentato uno dei soccorritori accorsi sul posto.

