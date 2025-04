Thesocialpost.it - Suicidio figlio del senatore Mario Occhiuto: “Il mio pensiero fisso è ricongiungermi a Francesco”

Cita Victor Hugo e dice di sentirsi «come un chicco di grano nella macina, mentre la macina gira»,, nell’intervista rilasciata a Il Giornale. Una frase potente per esprimere il dolore devastante che lo accompagna da quando, il 21 febbraio scorso, suo, 30 anni, si è tolto la vita gettandosi dalla finestra dell’ottavo piano dell’abitazione di famiglia.L’ex sindaco di Cosenza e attualedi Forza Italia si apre in un commovente racconto con Hoara Borselli, condividendo il rapporto profondo che aveva con il: «Io ero il suo unico confidente. Diceva a me i suoi pensieri e le sue paure. Le sue strategie per evitare ricadute». Il giovane, psicologo, combatteva da due anni con una sofferenza psichica: «Stava male da circa due anni. Ha avuto una prima crisi psicotica, poi una seconda».