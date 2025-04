Tragico incidente in monopattino | giovane di 24 anni trasportato d’urgenza in ospedale muore mentre i medici lo operano Un dramma che ha colpito tutta la comunità di Cassino

giovane era stato trasportato d’urgenza al “Santa Scolastica” con gravi traumi interni. I familiari chiedono chiarezza sui ritardi in sala operatoria.Un Tragico epilogo per un giovane di appena 24 anni, deceduto nella mattinata di oggi all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, a poche ore dal ricovero in condizioni disperate. Il ragazzo era rimasto vittima di un incidente autonomo mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico, nella notte tra domenica e lunedì, in viale Bonomi, alle porte del centro cittadino.Emorragia interna fatale dopo la cadutaSecondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto gli ha causato ferite gravissime, tra cui la rottura della milza e una lesione renale, con conseguente emorragia interna. Dayitalianews.com - Tragico incidente in monopattino: giovane di 24 anni trasportato d’urgenza in ospedale, muore mentre i medici lo operano. Un dramma che ha colpito tutta la comunità di Cassino Leggi su Dayitalianews.com Ilera statoal “Santa Scolastica” con gravi traumi interni. I familiari chiedono chiarezza sui ritardi in sala operatoria.Unepilogo per undi appena 24, deceduto nella mattinata di oggi all’Santa Scolastica di, a poche ore dal ricovero in condizioni disperate. Il ragazzo era rimasto vittima di unautonomosi trovava a bordo di unelettrico, nella notte tra domenica e lunedì, in viale Bonomi, alle porte del centro cittadino.Emorragia interna fatale dopo la cadutaSecondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto gli ha causato ferite gravissime, tra cui la rottura della milza e una lesione renale, con conseguente emorragia interna.

Incidente a Pavia: col suo monopattino si schianta contro un furgone, morto palermitano. Villa Potenza, schianto nella notte. Travolto con il monopattino. Muore operaio di 21 anni. Incidente a Macerata, ragazzo in monopattino si schianta contro un carro-attrezzi: morto a 21 anni. Tragedia a Villa Potenza, travolto in monopattino da un carroattrezzi: morto un 21enne. Tragico incidente in monopattino ad Augusta: muore un 34enne. Tragedia a Villa Potenza, 21enne in monopattino morto dopo il frontale con un carroattrezzi. Ne parlano su altre fonti

Cassino, giovane cade con il monopattino e muore in ospedale. Le indagini della polizia - Cade dal monopattino e muore in sala operatoria. La vittima è un 24enne straniero arrivato ieri notte in condizioni critiche all'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino. (ilmessaggero.it)

Terribile incidente: gravissimo investimento di un giovane su monopattino elettrico a Borgo Vittoria - Un giovane di 25 anni è in coma irreversibile dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava su un monopattino elettrico a Torino, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale. (gaeta.it)

Giovane in monopattino investito da un furgone pirata, le ricerche della polizia in autostrada - Travolge un giovane su un monopattino e scappa, la polizia a caccia di un furgone bianco. L'incidente è successo questa mattina a Frosinone, sulla strada regionale Monti Lepini. (msn.com)