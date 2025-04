Mediaset ha deciso Signorini e il Grande Fratello cosa si è saputo pochi giorni dopo la finale

Leggi su Caffeinamagazine.it

E anche questoè finito. Lunedì 31 marzo,sei mesi e mezzo, si è conclusa la 18esima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso, che quest’anno ha voluto al suo fianco Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici oltre a Rebecca Staffelli. Ha vinto Jessica Morlacchi, che proprio come la seconda classificata Helena Prestes era rientrata nella casa grazie a un clamoroso e inedito ripescaggio.Ripescaggio che aveva generato l’ennesima polemica su quello che potremo definite ilpiù discusso di sempre. Non ha brillato per gli ascolti, paragonando i dati delle scorse edizioni, ma sui social è stato e continua a essere commentatissimo. Ma mentre i vari fandom sono concentrati sulle mosse degli ormai ex concorrenti, soprattutto i finalisti, il pensiero va già a settembre.