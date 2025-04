Notizie.com - Frutta e verdura? Ecco perché è meglio mangiarle congelate

Leggi su Notizie.com

È comune pensare che le verdure e laperdano di sapore e acquisiscano troppa acqua se. Ma si tratta di un luogo comune, vediamo.Il motivo per cui èmangiare(Notizie.com)Anche voi avrete sentito che è importante “mangiarecinque volte al giorno“, ma come conservarla? C’è chi ne acquista troppa e finisce per gettarla, chi invece proprio per questa paura finisce per acquistarne troppo poca proprio per questa paura ma finendo per trovarsene sprovvisti quando necessario.Oggi però sfatiamo diversi miti specificando che èmangiarla congelata, questofarlo riduce gli sprechi lungo la filiera sia nei negozi che nelle case. Gli esperti evidenziano che non è necessario acquistarla fresca per avere le proprietà benefiche di questi alimenti, anzi i surgelati ci offrono opzioni altrettanto nutrienti e soprattutto rispettose del pianeta.