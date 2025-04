Juventus Tudor LIVE | "Con la Roma è importante ma non decisiva"

Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma, in programma domenica sera alle 20.45. Leggi su Calciomercato.com Igor, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la, in programma domenica sera alle 20.45.

Juventus, Tudor LIVE: "Con la Roma è importante, ma non decisiva" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma, in programma domenica sera alle 20.45 all`Olimpico e valevole. (calciomercato.com)

Tudor, diretta conferenza Roma-Juventus: tutte le dichiarazioni in diretta - L'inizio della conferenza stampa di Igor Tudor è in programma alle ore 12:00 all'Allianz Stadium di Torino. (tuttosport.com)

Conferenza stampa Tudor LIVE: le parole verso Roma-Juventus - Conferenza stampa Tudor LIVE: le parole verso Roma-Juventus (LaPresse) – JMania.it ... (jmania.it)