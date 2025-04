Alta velocità ancora disagi sulle linee | tra Milano e Bologna 60 minuti di ritardo per un guasto a un convoglio

ancora disagi questa mattina su alcune linee dell’Alta velocità. Sulla Milano-Bologna dalle ore 9:10 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Fidenza e Piacenza per un “inconveniente tecnico” a un treno che è fermo in linea in direzione Bologna. I treni, fa sapere Rfi, seguiranno percorsi alternativi con rallentamenti fino a 60 minuti.Sulla Roma-Firenze dalle 10:20 la circolazione è in graduale ripresa dopo accertamenti sulla linea tra Gallese e Capena, nel Lazio. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 60 minuti. Problemi anche sulla linea Roma-Grosseto dove la circolazione è sospesa tra Civitavecchia e S.Marinella a causa di un investimento.Immagine d’archivioL'articolo Alta velocità, ancora disagi sulle linee: tra Milano e Bologna 60 minuti di ritardo per un guasto a un convoglio proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Alta velocità, ancora disagi sulle linee: tra Milano e Bologna 60 minuti di ritardo per un guasto a un convoglio Leggi su Ilfattoquotidiano.it questa mattina su alcunedell’. Sulladalle ore 9:10 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Fidenza e Piacenza per un “inconveniente tecnico” a un treno che è fermo in linea in direzione. I treni, fa sapere Rfi, seguiranno percorsi alternativi con rallentamenti fino a 60.Sulla Roma-Firenze dalle 10:20 la circolazione è in graduale ripresa dopo accertamenti sulla linea tra Gallese e Capena, nel Lazio. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 60. Problemi anche sulla linea Roma-Grosseto dove la circolazione è sospesa tra Civitavecchia e S.Marinella a causa di un investimento.Immagine d’archivioL'articolo: tra60diper una unproviene da Il Fatto Quotidiano.

Ancora disagi sull'Alta Velocità tra Milano e Roma: ritardi fino a 60 minuti. Alta velocità, ancora disagi sulle linee: tra Milano e Bologna 60 minuti di ritardo per un guasto a un…. Alta velocità Roma-Napoli, ?ancora disagi: ritardi di un'ora per ?«accertamenti sulla linea». Alta Velocità: “accertamenti tecnici” sulla Roma-Napoli, treni in ritardo di almeno un’ora. Ancora guasti sull’Alta Velocità Roma – Napoli: treni fermi e ritardi fino a 120 minuti. Treni in ritardo per un guasto sull’Alta Velocità, le tratte coinvolte. Ne parlano su altre fonti

Ancora disagi sull'Alta Velocità tra Milano e Roma: ritardi fino a 60 minuti - Sulla Milano-Bologna la circolazione ferroviaria è sospesa tra Fidenza e Piacenza per un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea in direzione Bologna. Rallentamenti e ritardi fino a 60 m ... (corriere.it)

Alta velocità Roma-Napoli, ancora disagi: ritardi di un'ora per «accertamenti sulla linea» - Ancora disagi sulla linea ad Alta velocità Roma-Napoli, dopo i problemi registrati lo scorso 31 marzo. Dalle 16, fa sapere Rete ferroviaria italiana, la circolazione è rallentata ... (ilmessaggero.it)

Alta Velocità, ancora problemi sulla Napoli-Roma: ritardi di oltre un'ora - Ancora disagi sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli, dopo i problemi registrati lo scorso 31 marzo. Dalle 16, fa sapere Rete ferroviaria italiana, la circolazione è rallentata ... (ilmattino.it)