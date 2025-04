Lettera43.it - Incidente tra Andria a Bisceglie, morte madre e figlia: la ragazza era incinta

Tragedia tra, in provincia di Trani, dove nella serata di venerdì 4 aprile 2024 due donne,, sonoin unstradale. Laera, al settimo mese di gravidanza, ma non c’è stato nulla da fare né per lei né per il feto. A bordo dell’auto c’era anche suo padre e marito della donna, che si è salvato ed è stato ricoverato con una frattura al femore. Secondo i primi rilievi, la loro auto si sarebbe scontrata con un’utilitaria per poi ribaltarsi e finire nelle campagne adiacenti.Chi eranonell’Le vittime sono Margherita Liddo, 32 anni, e Rosa Mastrototaro, 63. La prima è morta prima di arrivare in ospedale ad, mentre la seconda è deceduta in pronto soccorso. L’uomo, unico sopravvissuto all’, è stato trasportato all’ospedale di Barletta nel reparto di ortopedia.