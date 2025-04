Bergamonews.it - Contro la leucemia cura sperimentale con le cellule Carcik: “Remissione nell’83% dei casi”

Bergamo. Uno studio clinico condotto dalla Fondazione Tettamanti e dall’ospedale Papa Giovanni XXII ha dimostrato l’efficacia e l’elevata tollerabilità delle” ottenute da donatori sani, nel trattamento di 36 pazienti conlinfoblastica acuta di tipo B con ricaduta di malattia dopo il trapianto distaminali ematopoietiche da donatore.Lesono linfociti T modificati geneticamente in laboratorio affinché, una volta infusi nei pazienti, siano in grado di aggredire letumorali. Pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Blood Cancer Journal, lo studio ha messo in evidenza, in un campione di pazienti con una forma dialtamente aggressiva e resistente a tutte le terapie disponibili, unadi malattiadei, con una sopravvivenza generale del 57% a un anno dal trattamento (del 32% libera da malattia).