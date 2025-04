Milano capriolo intrappolato nel Naviglio | salvato da vigili del fuoco

Naviglio Grande nel comune di Zibido San Giacomo questa mattina intorno alle 8.30 da parte dei vigili del fuoco di Milano. Un capriolo adulto femmina, è rimasto intrappolato su un canale adiacente del Naviglio. È probabile che l’animale fosse lì già da alcune ore. Avvistato da un passante sono scattati subito i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del soccorso fluviale. Riportato fuori dalle acque e constatato che il capriolo stesse bene, è stato subito rimesso in libertà. Lapresse.it - Milano, capriolo intrappolato nel Naviglio: salvato da vigili del fuoco Leggi su Lapresse.it Intervento sulGrande nel comune di Zibido San Giacomo questa mattina intorno alle 8.30 da parte deideldi. Unadulto femmina, è rimastosu un canale adiacente del. È probabile che l’animale fosse lì già da alcune ore. Avvistato da un passante sono scattati subito i soccorsi. Sul posto ideldel soccorso fluviale. Riportato fuori dalle acque e constatato che ilstesse bene, è stato subito rimesso in libertà.

