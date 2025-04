Osimhen vede la Juve è arrivata la risposta definitiva

Osimhen nei suoi anni a Napoli ha dato prova delle sue capacità di realizzatore e di calciatori dominante.Osimhen vede la Juve, è arrivata la risposta definitiva (LaPresse) – Calciomercato.itSua una grande fetta dello scudetto azzurro, come sua una parte del primato attuale del Galatasaray: anche in Turchia il bomber nigeriano ha confermato che il gol fa parte del suo DNA. Ne ha realizzati 28 fin qui in stagione, accendendo ancora di più i riflettori sul suo nome. Osimhen piace un po’ a tutte le big d’Europa e tra queste spicca anche la Juventus.Non è un segreto che Cristiano Giuntoli lo vorrebbe portare a Torino, dove di un bomber che faccia gol quest’anno si è avvertita la mancanza. Calciomercato.it - Osimhen vede la Juve, è arrivata la risposta definitiva Leggi su Calciomercato.it L’attaccante nigeriano ha avuto un contatto con la dirigenza bianconera e ha preso la decisione sul suo approdo a TorinoHa dimostrato di fare la differenza in Italia. Victornei suoi anni a Napoli ha dato prova delle sue capacità di realizzatore e di calciatori dominante.la, èla(LaPresse) – Calciomercato.itSua una grande fetta dello scudetto azzurro, come sua una parte del primato attuale del Galatasaray: anche in Turchia il bomber nigeriano ha confermato che il gol fa parte del suo DNA. Ne ha realizzati 28 fin qui in stagione, accendendo ancora di più i riflettori sul suo nome.piace un po’ a tutte le big d’Europa e tra queste spicca anche lantus.Non è un segreto che Cristiano Giuntoli lo vorrebbe portare a Torino, dove di un bomber che faccia gol quest’anno si è avvertita la mancanza.

Osimhen vede la Juve, è arrivata la risposta definitiva. Osimhen alla Juve: non solo ADL, c’è un altro problema per i bianconeri. Vlahovic al posto di Osimhen: lo scambio è la chiave. Milan, per Gimenez è fatta: arriva oggi, ecco quando debutta, la Juve sogna Osimhen. Napoli, Manna dice tutto: Juve Next Gen, Conte, Osimhen e lotta Scudetto. McTominay, Gilmour, Abraham, Saelemaekers, Koné: calciomercato, tutti gli ultimi affari. Ne parlano su altre fonti

Osimhen alla Juve, è chiusa: arriva anche senza Champions - Osimhen alla Juve, la storia è chiusa: il futuro dell'attaccante nigeriano è deciso. Arriva anche senza qualificazione alla Champions League ... (asromalive.it)

Juventus-Osimhen, nuovo contatto: con l'arrivo in Champions la trattativa può decollare - La Juventus punta sempre Osimhen, contatto con Giuntoli: l'arrivo in Champions porterebbe il nigeriano del Napoli in bianconero ... (sport.virgilio.it)

Osimhen alla Juventus: annuncio e cifre già svelate - La Juventus sta attraversando un periodo di significativi cambiamenti, sia a livello tecnico che dirigenziale. L’arrivo di Igor ... è quello di Victor Osimhen. Osimhen alla Juventus, stipendio ... (asromalive.it)