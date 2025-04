Arezzo bambino di 10 anni salva la nonna da una crisi epilettica | Ho imparato il pronto soccorso a scuola

anni, ma è riuscito a salvare la nonna colta da una crisi epilettica, mettendo in pratica le nozioni di primo soccorso apprese a scuola. È accaduto venerdì 4 aprile ad Arezzo, in città o nella prima periferia. La vicenda, di cui si conoscono solo i contorni essenziali per tutelare la privacy dei protagonisti, ha coinvolto un bambino delle scuole elementari e la nonna settantenne.Quando la donna ha avuto la crisi, il bambino ha reagito con lucidità: l’ha fatta adagiare su un fianco, posizione utile a prevenire il soffocamento causato da eventuale ostruzione delle vie respiratorie, poi ha composto il 112, numero unico di emergenza attivo anche ad Arezzo.Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia. I sanitari hanno trovato la situazione sotto controllo grazie all’intervento tempestivo del piccolo. Lortica.it - Arezzo, bambino di 10 anni salva la nonna da una crisi epilettica: «Ho imparato il pronto soccorso a scuola» Leggi su Lortica.it Ha solo dieci, ma è riuscito are lacolta da una, mettendo in pratica le nozioni di primoapprese a. È accaduto venerdì 4 aprile ad, in città o nella prima periferia. La vicenda, di cui si conoscono solo i contorni essenziali per tutelare la privacy dei protagonisti, ha coinvolto undelle scuole elementari e lasettantenne.Quando la donna ha avuto la, ilha reagito con lucidità: l’ha fatta adagiare su un fianco, posizione utile a prevenire il soffocamento causato da eventuale ostruzione delle vie respiratorie, poi ha composto il 112, numero unico di emergenza attivo anche ad.Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia. I sanitari hanno trovato la situazione sotto controllo grazie all’intervento tempestivo del piccolo.

Arezzo, bambino di 10 anni salva la nonna da una crisi epilettica: «Ho imparato il pronto soccorso a scuola». Bimbo di 10 anni si sente male in zona impervia, recuperato con l'elicottero dei vigili del fuoco. Bambina di 9 anni morta in auto ad Arezzo, era partita da Taverna coi genitori verso l'ospedale di Genova. Bambino di 10 anni si sente male nel bosco, arrivano i vigili del fuoco con l’elicottero. Bambino si sente male durante un'escursione con il babbo, soccorso dai vigili del fuoco con l'elicottero. Arezzo, bambino di 10 anni si sente male: soccorso dai Vigili del Fuoco in elicottero. Ne parlano su altre fonti

Arezzo, bambino di 10 anni salva la nonna da una crisi epilettica: «Ho imparato il pronto soccorso a scuola» - Il piccolo prima ha adagiato la donna nella corretta posizione per scongiurare il pericolo della crisi respiratoria, poi ha ha chiamato i soccorsi. Ha spiegato di aver appresos i rudimenti del soccors ... (corrierefiorentino.corriere.it)

Autismo Arezzo festeggia 10 anni, con le parole per il futuro. Il Centro del Pionta apre le porte agli aretini - E sono i giorni in cui l'associazione nata ad Arezzo compie 10 anni. Alla vigilia di questo ... comportamentali individualizzati rivolti a bambini e adulti. Operatori che lavorano a stretto ... (arezzonotizie.it)

I dieci anni di Arezzo Autismo verso il 2 aprile - Arezzo Autismo compie 10 anni e guarda al futuro prossimo con più forza che mai in vista del 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. In questi anni, l’associazione, lottando per ... (teletruria.it)