19enne uccide il padre per difendere la mamma | Bojan Panic è stato scarcerato

stato scarcerato Bojan Panic, il ragazzo di 19 anni accusato dell’omicidio del padre Simeun, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 aprile a Mezzolombardo, nel Trentino settentrionale. Bojan, studente all’istituto tecnico industriale ‘Galilei’ di Bolzano, ha ucciso il padre con un coltello, apparentemente per difendere la madre, Milka, vittima di un ennesimo maltrattamento.Durante l’interrogatorio con la pm Patrizia Foiera, il giovane ha confessato l’omicidio, rivelando di aver compreso la gravità di quanto accaduto solo al momento dell’arrivo dei carabinieri. Bojan ha spiegato che “non ne poteva più” della violenza subita dalla madre. Il suo racconto è stato ritenuto attendibile, anche grazie alla conferma di Milka e di altri familiari, che hanno attestato l’aggressività del padre nei confronti della donna. Thesocialpost.it - 19enne uccide il padre per difendere la mamma: Bojan Panic è stato scarcerato Leggi su Thesocialpost.it Nella tarda serata di ieri, è, il ragazzo di 19 anni accusato dell’omicidio delSimeun, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 aprile a Mezzolombardo, nel Trentino settentrionale., studente all’istituto tecnico industriale ‘Galilei’ di Bolzano, ha ucciso ilcon un coltello, apparentemente perla madre, Milka, vittima di un ennesimo maltrattamento.Durante l’interrogatorio con la pm Patrizia Foiera, il giovane ha confessato l’omicidio, rivelando di aver compreso la gravità di quanto accaduto solo al momento dell’arrivo dei carabinieri.ha spiegato che “non ne poteva più” della violenza subita dalla madre. Il suo racconto èritenuto attendibile, anche grazie alla conferma di Milka e di altri familiari, che hanno attel’aggressività delnei confronti della donna.

Trento, 19enne uccide il padre per difendere la madre: scarcerato | "L'ho accoltellato, la stava maltrattando". Scarcerato il 19enne che ha ucciso il padre per difendere la madre a Mezzolombardo, Bojan Panic torna a casa. Scarcerato Bojan Panic, il 19enne che ha ucciso il padre per difendere la mamma: "Volevo proteggerla". Scarcerato Bojan Panic, il ragazzo che ha ucciso il padre per difendere la mamma: «Abbiamo fatto una cosa gius. Trentino: rimesso in libertà 19enne che ha ucciso padre per difendere la madre. Trento, 19enne uccide a coltellate il padre per difendere la madre. Ne parlano su altre fonti

Figlio 19enne uccide il padre a coltellate per difendere la madre: arrestato e poi scarcerato Bojan Panic. L'omicidio in provincia di Trento - Si chiamava Simeon Panic l’uomo di 46 anni che questa mattina è stato ucciso a coltellate dal figlio, Bojan Panic, 19 anni. Alle prime ore ... (msn.com)

Bojan Panic uccide il padre per difendere la mamma, perché il 19enne è stato scarcerato. La telefonata al 118: «L'ho ferito» - Bojan Panic non voleva uccidere il padre, o almeno non credeva che il colpo inferto con il coltellino a serramanico che custodiva nella sua camera ... (msn.com)

Trento, 19enne uccide il padre per “difendere la madre da un’aggressione”: arrestato - Un 19enne ha accoltellato mortalmente l’uomo, un bosniaco di 46 anni, perché – stando a quanto raccolto finora dai carabinieri – è intervenuto per difendere la propria madre che in quel frangente ... (ilfattoquotidiano.it)