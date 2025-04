Thesocialpost.it - Morto Amadou Bagayoko, il chitarrista cieco del Mali che ha unito tradizione e rock

Leggi su Thesocialpost.it

Bamako – Èall’età di 70 anni, cantante e anima del celebre duoano& Mariam, che con la sua musica ha fatto conoscere al mondo un’Africa moderna, contaminata e visionaria. Lo ha annunciato la famiglia, precisando che l’artista era malato da tempo. A confermare la notizia sono stati anche il ministro della Cultura del, Mamou Daffé, e il manager del duo, Yannick Tardy.è deceduto in una clinica dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni: “Si sentiva affaticato”, ha spiegato il manager, “ed èpiù tardi lo stesso giorno”. Un sentimento di sgomento è stato espresso dal ministro Daffé, che ha parlato di una perdita profonda per la culturaana.fin dall’infanzia,aveva conosciuto la moglie e compagna di vita artistica Mariam Doumbia all’Istituto per giovani ciechi di Bamako, dando inizio a un sodalizio che avrebbe segnato la musica africana contemporanea.