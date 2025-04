Marco Rubio discute di dazi e ostaggi con Netanyahu | focus su Gaza e esportazioni

Marco Rubio ha discusso dei dazi con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. "Il segretario di Stato ha parlato con il premier Netanyahu per sottolineare il sostegno degli Stati Uniti a Israele", si legge nel comunicato. "Rubio ha discusso anche della situazione a Gaza e della determinazione dell'amministrazione Usa a liberare gli ostaggi". Per il momento l'ufficio di Netanyahu non ha rilasciato commenti. Le esportazioni di beni israeliani non specificati verso gli Stati Uniti, il principale partner commerciale di Israele, sono soggette a tariffe del 17%. Il premier, riportano i media, sarebbe intenzionato a recarsi da Donald Trump questa settimana, lunedì secondo Axios. Quotidiano.net - Marco Rubio discute di dazi e ostaggi con Netanyahu: focus su Gaza e esportazioni Leggi su Quotidiano.net Il Dipartimento di Stato Usa ha reso noto che venerdì il segretario di Statoha discusso deicon il primo ministro israeliano Benyamin. "Il segretario di Stato ha parlato con il premierper sottolineare il sostegno degli Stati Uniti a Israele", si legge nel comunicato. "ha discusso anche della situazione ae della determinazione dell'amministrazione Usa a liberare gli". Per il momento l'ufficio dinon ha rilasciato commenti. Ledi beni israeliani non specificati verso gli Stati Uniti, il principale partner commerciale di Israele, sono soggette a tariffe del 17%. Il premier, riportano i media, sarebbe intenzionato a recarsi da Donald Trump questa settimana, lunedì secondo Axios.

