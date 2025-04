Ilfattoquotidiano.it - Dall’aiuto ai compagni disabili all’AI per il Parkinson: Mattarella premia 29 Alfieri della Repubblica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci sono tre ragazze che hanno salvato la vita a un uomo colto da arresto cardiaco. C’è chi ha inventato un dispositivo di ricarica dell’impianto cocleare, un altro ragazzo che avvalendosi dell’intelligenza artificiale ha messo a punto uno strumento per la diagnosi precoce dele giovani che attraversano importanti problemi di salute lanciando messaggi di speranza per gli altri. Il presidenteSergioha conferito 29 Attestati d’onore di “Alfiere” ad altrettanti giovani e ha assegnato anche 4 targhe perre azioni collettive di giovani e giovanissimi, anch’esse espressione dei valori di solidarietà, inclusione e accoglienza. “Nuove vie per la solidarietà”, è il tema che ha ispirato la scelta dei giovani insigniti in questa edizione.“Negli ultimi anni l’idea di solidarietà si è evoluta integrando nuove tecnologie, approcci sostenibili e un maggior coinvolgimento delle comunità.