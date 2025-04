Per Pasqua prezzi di aerei treni e bus alle stelle | come risparmiare

come ogni anno, con un’impennata delle tariffe per aerei, treni e pullman in occasione delle festività di Pasqua e dei numerosi spostamenti degli italiani. A denunciarlo è Assoutenti, che ha pubblicato un report sui prezzi dei biglietti per coloro che viaggeranno da nord a sud Italia per trascorrere le festività in famiglia.I prezzi degli aereiLe tariffe più alte si registrano per chi vola dallo scalo milanese di Linate. Secondo l’associazione, un biglietto per Brindisi, con partenza il 18 aprile e ritorno il 22, costa oggi almeno 619 euro, più di un volo andata e ritorno per New York nelle stesse date (a partire da 571 euro con scalo). Per voli di andata e ritorno da Linate a Catania servono almeno 518 euro, mentre per Palermo si spendono 499 euro, e 460 euro per Cagliari. Quifinanza.it - Per Pasqua prezzi di aerei, treni e bus alle stelle: come risparmiare Leggi su Quifinanza.it Il fenomeno del caro-trasporti tornaogni anno, con un’impennata delle tariffe pere pullman in occasione delle festività die dei numerosi spostamenti degli italiani. A denunciarlo è Assoutenti, che ha pubblicato un report suidei biglietti per coloro che viaggeranno da nord a sud Italia per trascorrere le festività in famiglia.IdegliLe tariffe più alte si registrano per chi vola dallo scalo milanese di Linate. Secondo l’associazione, un biglietto per Brindisi, con partenza il 18 aprile e ritorno il 22, costa oggi almeno 619 euro, più di un volo andata e ritorno per New York nelle stesse date (a partire da 571 euro con scalo). Per voli di andata e ritorno da Linate a Catania servono almeno 518 euro, mentre per Palermo si spendono 499 euro, e 460 euro per Cagliari.

