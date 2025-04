Anteprima24.it - Caos Denso, tra accuse e interrogazioni: 20 milioni nel mirino

Tempo di lettura: < 1 minutoAlla vigilia del nuovo confronto con la Direzione delladi Avellino (lunedì 7 Aprile) si infittiscono le voci di un possibile blocco degli investimenti pubblici annunciati (ventidi euro) Il MIMIT sta tergiversando sulla decisione definitiva di assegnazione in virtù della guerra scatenata dalla Uilm di Altieri alla Direzione Aziendale . Tutto questo potrebbe indurre l’Azienda a cambiare il piano industriale, rinunciando alla quota pubblica.Sarebbe un vero disastro, dichiarano i segretari provinciali Zaolino-Galano e Iacovacci. L’Azienda in questo modo avrebbe mani libere e senza obblighi di garantire i livelli occupazionali. L’aggravante è stata la scelta di Altieri di presentare una interrogazione parlamentare per forzare sulla Direzione Aziendale.