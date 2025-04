Screenworld.it - Titanfall 3: un importante aggiornamento sul gioco dona speranza ai fan

Era da parecchio tempo che i fan dichiedevano a grand voce il terzo capitolo della serie e forse i loro desideri potrebbero essere esauditi. Infatti, secondo quanto riportato da GameRant, ci sono delle indiscrezioni che suggeriscono che3 potrebbe essere in sviluppo. Inoltre affermano che ilpotrebbe essere presentato ai The Games Awards di Dicembre 2025. Questi rumor sono stati divulgati da due noti leaker di Apex Legends. Essi sostengono che la Respawn Entertaiment stia sviluppando unsegreto e che quest’ultimo sia proprio3. Se questi rumor si rivelassero corretti e ildovesse essere effettivamente presentato ai Game Awards 2025, potremmo finalmente avere il terzo capitolo digià dal prossimo anno. Nell’autunno del 2026.Trattandosi però di indiscrezioni, non c’è nulla di ufficiale.