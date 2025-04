Nave Vespucci a Taranto Ecco come visitarla

Nave Amerigo Vespucci dopo il successo del Tour Mondiale è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 17 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare.Settima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci sarà Taranto dal 16 al 22 aprile.Dopo tre anni, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, torna a Taranto, dove ormeggerà lungo la suggestiva banchina del Castello Aragonese e dove sarà presente anche il Villaggio IN Italia.Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia saranno visitabili dal 17 al 21 aprile.L'iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo nasce da un'idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto ed è sostenuta dal Ministero della Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l'esperienza internazionale del "Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato.

