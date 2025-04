Ilfattoquotidiano.it - “Per le statistiche è una malattia dalla quale non si guarisce mai, ma spero arrivi un referto che dice che non ho più nulla”: Giovanni Allevi si racconta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La speranza che un giornounche tiche non hai più niente resta sempre nel cuore. Però nel mio caso – non voglio mettere ansia a nessun altro – ledicono che è unanon simai”.parla così del suo cammino fianco a fianco con la, quel mieloma multiplo che lo ha colpito nel 2022 e che lo ha portato prima al ricovero in ospedale e poi alla riabilitazione. Il musicista, che nei mesi scorsi è tornato a esibirsi in tour, si prepara agli spettacoli estivi “Musica dAll’Anima” in programma in alcune magiche località d’Italia e che dalle pagine di Vanity Fair descrive come “l’occasione per immergerci in una riflessione sulla vita, sul dolore, sulla sofferenza, ma anche sulla felicità, sull’ebbrezza, sulla speranza”.