Tvplay.it - Koopmeiners-Juve, è saltata fuori tutta la verità: non ci sono più dubbi

e l’annuncio arrivato alla vigilia della trasferta con la Roma: ecco cos’è saltatoin casa.Alla vigilia della trasferta da disputare contro la Roma di Ranieri, in casantus siriaccese le luci dei riflettori – se mai si siano spente – su Teunche ancora non è riuscito a replicare quanto fatto in precedenza con la maglia dell’Atalanta. Ecco cos’è stato riferito e perché queste parole hanno colpito parecchio., èla: non cipiù(LaPresse) – TvPlay.itTeunnon ha vissuto un inizio e in generale una stagione – almeno fin qui – semplice alla corte dellantus. Le aspettative su di luistate fin da subito altissime e fin qui nonstate soddisfatte. Perciò le parole arrivate, nel corso di questa mattina, sull’olandese hanno stupito ancora di più.