Tarantinitime.it - Portineria Imprese. Cefaliello e Palmisano (Usb): “Auto aperte e smontate, cumuli di rifiuti e fitta vegetazione. Chiediamo sorveglianza, illuminazione e cura degli spazi”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidiano“Denunciamo una situazione del tutto fuori controllo nell’area parcheggio della portineriedello stabilimento siderurgico di Taranto. Mancanza die della giusta, nonchédisparsi per il piazzale. Ennesimo episodio ai danni di mezzi di lavoratori che, dopo aver lasciato l’, al ritorno la ritrovano letteralmente smontata. Certamente non è il primo caso e non sarà l’ultimo, se si continuerà a non intervenire. A fare da desolante cornice inoltre spazzatura di ogni tipo lasciata incustodita, al punto da trasformare la zona in una discarica a cielo aperto. Completa il quadro la pochissima: solo un faro infatti è acceso nelle ore serali e notturne. Tutto questo, insieme allae nonta, fa sì che ci sia insufficiente visibilità, e quindi ancora una condizione di carente sicurezza nelloo nel quale convergono tanti mezzi e quindi vengono effettuate manovre.