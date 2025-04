Lopinionista.it - Comitato documentazione Camera in missione a Bruxelles, partecipa Ascani

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Una delegazione deldi vigilanza sull’attività didelladei Deputati, guidato dalla presidente Anna, vicepresidente della, sarà in visita adal 7 all’8 aprile. Faranno parte della delegazione anche il questore della, Filippo Scerra, e le deputate Ilaria Cavo e Rosaria Tassinari.Durante la due giorni verranno nel dettaglio dibattuti i seguenti temi: monitoraggio del Parlamento europeo sulla governance economica, con particolare riguardo all’attuazione del Semestre europeo; l’uso dell’intelligenza artificiale nel contesto delle attività del Parlamento europeo; la valutazione delle politiche pubbliche e della legislazione Ue; il controllo dell’esecuzione del bilancio dell’Ue e la valutazione del rapporto costo-efficacia delle varie forme di finanziamento dell’Unione in sede di attuazione delle politiche europee; la presentazione dell’Ufficio per l’intelligenza artificiale dell’Ue.