Formiche.net - Il lato cyber del sostegno occidentale a Kyiv. Report Aspen Institute

Leggi su Formiche.net

Un rapporto pubblicato questa settimana dai ricercatori dell’evidenzia come, sin dall’inizio del conflitto, il governo degli Stati Uniti, gli alleati europei e il settore privato abbiano offerto un supporto informatico cruciale all’Ucraina. Questoha permesso adi fronteggiare attacchi distributed denial-of-service (DDoS), mettere in sicurezza le infrastrutture cloud e debellare le intrusioni russe nelle proprie reti. Tuttavia, con il protrarsi del conflitto e l’evoluzione delle politiche americane, anche questo tipo di aiuto rischia di subire un progressivo decremento.Prima dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, negli Stati Uniti mancavano sistemi strutturati per coordinare l’assistenza indifesa che coinvolgesse il settore privato. Solo alla fine del 2023 sono state istituite iniziative formali, quasi due anni dopo l’inizio del conflitto.