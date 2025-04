Dilei.it - Anticipazioni Ne vedremo delle belle, nella terza puntata si ride con Nino Frassica

per Ne, il nuovo talent show tutto italiano condotto da Carlo Conti in onda in prima serata sabato 5 aprile su Rai1. Ingredienti della serata saranno, come ormai ci hanno abituato le showgirl in gara, tanta competizione, colpi di scena e una buona dose di leggerezza e risate. Lo scontro tra dive è servito: ecco cosa accadrà nell’appuntamento del sabato sera di Rai1.Ne, ledel 5 aprileTornano in prima serata sulla rete ammiraglia Carlo Conti e le dieci soubrette della televisione italiana di Ne. Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, dopo una settimana passata in sala prove, ritorneranno sul palco per affrontarsi in diverse prove tra ballo, canto, musical e l’intervista, con l’aggiunta di una sfida a sorpresa.