Bordate al Patto di stabilità | Giorgetti scatenato

Giorgetti invita tutti a valutare la sospensione dell'applicazione del Patto di stabilità per aiutare le imprese colpite dai dazi statunitensi. Una vera e propria provocazione la sua, come lui stesso l'ha definita. Intervenuto al Forum Ambrosetti a Cernobbio, il ministro ha detto che "gli aiuti per i settori e per le imprese danneggiate" implicano "interventi a carico del bilancio dello Stato" ma questo "deve essere consentito dalle regole europee". Chiaro il riferimento a quanto successo durante la pandemia e a quanto previsto nella clausola di salvaguardia generale di cui all'articolo 25, che permette di "deviare dal percorso della spesa netta" in caso di "grave congiuntura negativa nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso" e a condizione che "la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa". Liberoquotidiano.it - Bordate al Patto di stabilità: Giorgetti scatenato Leggi su Liberoquotidiano.it Il ministro dell'Economia Giancarloinvita tutti a valutare la sospensione dell'applicazione deldiper aiutare le imprese colpite dai dazi statunitensi. Una vera e propria provocazione la sua, come lui stesso l'ha definita. Intervenuto al Forum Ambrosetti a Cernobbio, il ministro ha detto che "gli aiuti per i settori e per le imprese danneggiate" implicano "interventi a carico del bilancio dello Stato" ma questo "deve essere consentito dalle regole europee". Chiaro il riferimento a quanto successo durante la pandemia e a quanto previsto nella clausola di salvaguardia generale di cui all'articolo 25, che permette di "deviare dal percorso della spesa netta" in caso di "grave congiuntura negativa nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso" e a condizione che "la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa".

