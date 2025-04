Mister Movie | Antonino Spinalbese a The Couple | Riavvicinamento a Belen e Nuove Avventure

Antonino Spinalbese sta per sbarcare a The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che inizierà su Canale 5 il 7 aprile! Ma prima di entrare nella casa, Antonino ha fatto parlare di sé per un altro motivo: un avvistamento con l'ex Belen Rodriguez. Sarà vero Riavvicinamento? Scopriamolo insieme. Antonino e Belen: Ritorno di Fiamma o Responsabilità Genitoriale?Le foto pubblicate dal settimanale Gente mostrano Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez complici e sorridenti in compagnia della loro figlia, Luna Marì. Antonino ha spiegato che il loro intento è quello di offrire un esempio di famiglia unita alla bambina, qualcosa che a lui è mancato da piccolo. Ma c'è solo questo dietro? Solo il tempo ce lo dirà. Chi Sarà la Partner di Antonino in The Couple? Un Mistero Svelato!Antonino Spinalbese ha rivelato cosa si aspetta dalla sua compagna d'avventura a The Couple.

