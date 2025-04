Convocati Parma per la sfida all’Inter | 24 giocatori nella lista di Chivu

Parma dirama la lista dei suoi Convocati per il match di campionato della trentunesima giornata. Di seguito tutti i calciatori a disposizione di Christian Chivu per la gara contro l’Inter.A RAPPORTO – Manca sempre meno all’inizio di Parma-Inter, in programma alle ore 18.00 all”Ennio Tardini. La squadra di Christian Chivu, che vivrà il match per la prima volta da ex, si prepara a sfidare gli uomini di Simone Inzaghi. Dopo l’allenamento della vigilia effettuato direttamente allo stadio, questa mattina i gialloblù hanno svolto la rifinitura presso il Mutti Training Center di Collecchio. Poi l’allenatore di nazionalità rumena ha potuto stilare la lista dei Convocati del Parma: sono ventiquattro gli uomini chiamati a rapporto da Chivu per la sfida all’Inter. Tra i nomi compare anche quello di Bernabé che è rientrato in settimana dopo aver accusato una botta alla coscia nell’ultimo turno di campionato. Inter-news.it - Convocati Parma per la sfida all’Inter: 24 giocatori nella lista di Chivu Leggi su Inter-news.it Ildirama ladei suoiper il match di campionato della trentunesima giornata. Di seguito tutti i calciatori a disposizione di Christianper la gara contro l’Inter.A RAPPORTO – Manca sempre meno all’inizio di-Inter, in programma alle ore 18.00 all”Ennio Tardini. La squadra di Christian, che vivrà il match per la prima volta da ex, si prepara are gli uomini di Simone Inzaghi. Dopo l’allenamento della vigilia effettuato direttamente allo stadio, questa mattina i gialloblù hanno svolto la rifinitura presso il Mutti Training Center di Collecchio. Poi l’allenatore di nazionalità rumena ha potuto stilare ladeidel: sono ventiquattro gli uomini chiamati a rapporto daper la. Tra i nomi compare anche quello di Bernabé che è rientrato in settimana dopo aver accusato una botta alla coscia nell’ultimo turno di campionato.

