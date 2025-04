Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Venezia: in Serie A non è mai accaduto

è una partita della trentunesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Iniziano a pesare come macigni i punti negli scontri salvezza, come questo delicatissimo. Per i lagunari, penultimi a quota 20 punti, è probabilmente una delle ultime occasioni per rientrare in corsa. I salentini invece ad oggi sarebbero salvi – di punti ne hanno 25 e sono quartultimi – ma vengono da ben 5 sconfitte di fila che, oltre a far vacillare la panchina di Marco Giampaolo, hanno riportato pessimismo ed insicurezze in un gruppo che fino a pochi mesi fa sembrava aver tutto per ambire ad una salvezza tranquilla.: inA non è mai(Lapresse) – Ilveggente.itLe cause di questa crisi non possono essere attribuite solamente al calendario: sì, i giallorossi hanno affrontato tre squadre in lotta per l’Europa come Fiorentina, Milan e Roma ma i tre punti non sono arrivati neppure contro dirette concorrenti come Monza oppure Genoa.