Goggia e Ghisalberti si stringono a Brignone | Oggi più che mai forza Fede! Ti aspettiamo in pista

GOggia e Ilaria Ghisalberti (fresca vincitrice del titolo italiano nel Gigante) tramite le loro pagine social hanno lanciato un messaggio di assoluto sostegno a Federica Brignone dopo il grave infortunio dopo una caduta in gara in Val di Fassa durante gli Assoluti Italiani.Brignone, vincitrice in questa stagione della Coppa del Mondo, ha sofferto della frattura di tibia, perone e legamento crociato anteriore. Si prevedono circa 6 mesi di stop, Federica è stata operata mercoledì sera a Milano e l’intervento è perfettamente riuscito. “Questa volta l’ho fatta grossa”, ha commentato su Instagram. L’obiettivo è recuperare per le Olimpiadi “di casa” di Milano-Cortina 2026. Bergamonews.it - Goggia e Ghisalberti si stringono a Brignone: “Oggi più che mai, forza Fede! Ti aspettiamo in pista” Leggi su Bergamonews.it Da novembre a marzo passano un’infinità di ore insieme. Allenamenti, gare, tempo libero. Una di loro cade, in un certo senso cadono tutte. Le regine della neve bergamasche Sofiae Ilaria(fresca vincitrice del titolo italiano nel Gigante) tramite le loro pagine social hanno lanciato un messaggio di assoluto sostegno aricadopo il grave infortunio dopo una caduta in gara in Val di Fassa durante gli Assoluti Italiani., vincitrice in questa stagione della Coppa del Mondo, ha sofferto della frattura di tibia, perone e legamento crociato anteriore. Si prevedono circa 6 mesi di stop,rica è stata operata mercoledì sera a Milano e l’intervento è perfettamente riuscito. “Questa volta l’ho fatta grossa”, ha commentato su Instagram. L’obiettivo è recuperare per le Olimpiadi “di casa” di Milano-Cortina 2026.

