Terremoto in Myanmar | oltre 3 300 vittime e migliaia di feriti nel devastante sisma

Terremoto che ha colpito il Myanmar il 28 marzo scorso ha ucciso 3.354 persone. Secondo la stessa fonte, il sisma, che ha raso al suolo edifici e distrutto infrastrutture in tutto il Paese, ha causato anche 4.508 feriti e 220 persone risultano ancora disperse. Secondo una stima delle Nazioni Unite, più di tre milioni di persone sono state colpite in un modo o nell'altro dal disastro, che si è aggiunto alla devastazione di quattro anni di guerra civile. Quotidiano.net - Terremoto in Myanmar: oltre 3.300 vittime e migliaia di feriti nel devastante sisma Leggi su Quotidiano.net Secondo un nuovo rapporto pubblicato oggi dai media statali, il potenteche ha colpito ilil 28 marzo scorso ha ucciso 3.354 persone. Secondo la stessa fonte, il, che ha raso al suolo edifici e distrutto infrastrutture in tutto il Paese, ha causato anche 4.508e 220 persone risultano ancora disperse. Secondo una stima delle Nazioni Unite, più di tre milioni di persone sono state colpite in un modo o nell'altro dal disastro, che si è aggiunto alla devastazione di quattro anni di guerra civile.

