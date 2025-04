Napolipiu.com - Riprenditi in fretta, ci servi in panchina: SMS improvviso per Thiago Motta | Pronto a sfidare la Juve

Leggi su Napolipiu.com

in, ciin: SMSperla">, addio amaro allantus: spunta un altro club di Serie A come nuova destinazione. Sfida con i bianconeri in vista?L’avventura disulladellantus si è chiusa nel peggiore dei modi. Dopo mesi di speculazioni sul suo futuro e un finale di stagione al di sotto delle aspettative, il tecnico italo-brasiliano è stato sollevato dall’incarico. Un epilogo che solo qualche mese fa sembrava impensabile, con la dirigenza bianconera che aveva puntato su di lui per aprire un nuovo ciclo.La stagione dellantus non è mai realmente decollata. Dopo un avvio promettente, con risultati che lasciavano sperare in un cammino da protagonisti, la squadra ha iniziato a perdere smalto, inciampando in una serie di prestazioni poco convincenti.