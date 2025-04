Tarantinitime.it - Dl Sicurezza, Maiorano (FdI): “Nuove tutele per le forze dell’ordine”

Tarantini Time QuotidianoLa soddisfazione del parlamentare dopo il via libera al decreto legge“L’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto legge sullarappresenta un segnale concreto di attenzione e vicinanza ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa che ogni giorno rischiano la vita a tutela dei cittadini. Il provvedimento, nello specifico, introduce disposizioni urgenti in materia dipubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. Il decreto prevede più poteri, strumenti eper le nostre. Tra le misure più significative troviamo l’introduzione della tutela legale economica per ledi polizia sottoposte a processo per atto dovuto con la previsione dell’anticipo delle spese legali fino a 10 mila euro per ciascuna delle fasi di giudizio, per un totale massimo di 50 mila euro; via libera alle bodycam sulle divise, sui mezzi di servizio e nelle celle diper garantire maggiore trasparenza e tutelare gli operatori; pene più severe per chi aggredisce ledi polizia ed una aggravante per chi causa lesioni gravi.