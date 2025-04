Ilnapolista.it - Briatore: «Il caso Horner? Ormai se vai in ascensore con una donna devi fare attenzione»

Flaviofra una settimana compie 75 anni, gli stessi anni della F1. Undici mesi fa è rientrato nel paddock in grande stile, come capo dell’Alpine. La Stampa lo ha intervistato.Leggi anche:: «Il libretto delle istruzioni non l’ho smarrito, so come si vince. Ho 74 anni e di tempo non ne ho»: «Domenicali ha fatto un lavoro incredibile in F1», chi gliel’ha fatto?«Questa è la Benetton, la Renault. Lo stabilimento di Enstone, in Inghilterra, l’ho costruito io. Quando ho visto l’Alpine in questa situazione ho parlato con Luca (De Meo, l’ad di Renault, ndr) e gli ho detto: sono molto incasinato, ma un po’ di tempo se vuoi lo trovo. Poi ho venduto gran parte del food&beverage, per cui diciamo che mi sono alleggerito».Più facile avere successo in F1 o nella ristorazione?«Dipende dalla gestione delle persone, non importa quello che fai.