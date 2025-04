Nerdpool.it - CANARY, BOOK OF EVIL e AFTERLIFT: in arrivo per Star Comics tre acclamati titoli ComiXology Originals

L’etichetta Astra si arricchisce, a partire dal mese di aprile, di 3 straordinarie opere statunitensi pubblicate originariamente per, per molti anni la principale piattaforma per l’acquisto e la lettura online di fumetti americani, manga, graphic novel e altro ancora, rilevata da Amazon nel 2014.Il primo titolo, inl’8 aprile, è, un’opera unica nel suo genere, nata come serie digitale per, che fonde l’horror gotico e il western in un’ambientazione sorprendente. Scritto dal grande Scott Snyder, celebre per successi come Batman e American Vampire, e disegnato dal talentuoso Dan Panosian, veterano di DCe Marvel con esperienze nel mondo dei videogiochi, del cinema e della televisione,è un volume cartonato a colori che sarà disponibile anche in una speciale edizione Variant Cover.