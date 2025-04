Tragedia sulla Andria-Bisceglie | muoiono Rosa Mastrototaro e la figlia incinta Margherita Di Liddo grave il marito

Due donne, madre e figlia, hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì in Puglia, lungo la strada provinciale che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani. Le vittime sono Rosa Mastrototaro, 63 anni, e Margherita Di Liddo, 32 anni, quest'ultima incinta.Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano si sarebbe scontrata con un'utilitaria, finendo poi ribaltata nelle campagne circostanti. A bordo del veicolo si trovava anche il marito di Rosa e padre di Margherita, che è rimasto ferito e ora è ricoverato con una frattura al femore.I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente: Margherita è stata trasportata all'ospedale di Andria, dove i medici hanno tentato invano di salvare il feto. La madre è stata trasferita all'ospedale di Barletta ma è deceduta poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.

